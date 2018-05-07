Komşuları isyan etti: Sizi çıplak görmek zorunda mıyız?

İngiltere'de bir çift, kızgın komşuları tarafından aldıkları notla şaşkına döndü.

İngiltere’nin Newcastle şehrinde yaşayan Karin ve Jay Stone çiftinin başı komşularıyla dertle. Stone çifti geçtiğimiz günlerde kapılarına bırakılmış bir not buldu.

Stone çiftinin karşı komşuları tarafından yazılan notta, “Perdenizi kapatsanız iyi olacak. Kocaman göğüslerinizi ve küçük cinsel organınızı görmekten bıktık” ifadeleri yer alıyordu.

Not karşısında hem şoka uğrayan hem de çılgına dönen çift, cevap olarak bir not da kendileri yazdı. Stone çiftinin notunda “Pencerenizden bizi dikizlemeyi bırakın” yazıyordu.

Durumu sosyal medyadan da paylaşan çift, “Evde sürekli çıplak dolaştığımız yok. Bahsettiğimiz şey normal ev hayatı. Böyle bir not almak ürkütücü, sürekli izleniyormuş gibi hissediyorsunuz” yazdı.

Çiftin paylaştığı mesaj saatler içinde binlerce kez paylaşıldı.