Konserde dehşet anları… Her şey bir anda oldu!

Brezilya'da bir konserde sahnenin çatısına tırmanan adam, elektrik tellerine temas edince feci şekilde can verdi.

Brezilya’nın Paraíba eyaletinde düzenlenen Raniery Gomes’in konserinin biletleri günler öncesinden tükendi. Gomes’i izlemeye gelenler konser alanını erkenden doldururken, Gomes’in sahneye çıkmasının ardından akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Konsere gelenler arasından bir adam, sahnenin çatısına çıkarken, çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen aşağı indirilemedi. Çatı üzerinde düşme tehlikesi altında bir sağ bir sola yürüyen adam, dengesini kaybederek elektrik tellerine temas etti.

Etraf tellerden çıkan kıvılcımlarla aydınlanırken, elektrik akımına kapılan adam feci şekilde can verdi.

Konser iptal edilip kalabalık tahliye edilirken, dehşet anları bir seyircinin kamerasına yansıdı.