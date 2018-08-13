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Konserde dehşet… İskele çöktü 266 kişi yaralandı

İspanya'da yerel turistin tercih ettiği Vigo'da dün gece düzenlenen bir konser sırasında facia yaşandı... Sahilde gerçekleşen konserdeki ahşap köprü çöktü. Yüzlerce müziksever denize düşerken 266 kişi yaralanırken en az 5 kişinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Sahnedeki şarkıcının izleyicilere, "Hep beraber zıplayın" dedikten sonra sahnenin çöktüğü belirtildi.

Sozcu.com.tr
android-time 10:14 13 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Konserde dehşet… İskele çöktü 266 kişi yaralandı
İspanya'da yerel turistin tercih ettiği Vigo'da dün gece düzenlenen bir konser sırasında facia yaşandı... Sahilde gerçekleşen konserdeki ahşap köprü çöktü. Yüzlerce müziksever denize düşerken 266 kişi yaralanırken en az 5 kişinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Sahnedeki şarkıcının izleyicilere, "Hep beraber zıplayın" dedikten sonra sahnenin çöktüğü belirtildi.

İspanya’nın Vigo bölgesinde düzenlenen O Marisquino Fest isimli şenlikte felaket yaşandı… Ülkenin kuzeybatısında bulunan kentte sahilde düzenlenen etkinlik sırasında tahtadan yapılan iskele kalabalığa dayanamadı.

kurtarma-epa

Konser sırasında, ahşap iskele çöktü çok sayıda insan iskeleden denize düştü. Gece geç saatlerde meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 266 kişi yaralanırken, en az 5 kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Yapılan açıklamada çok sayıda insanın bacak ve kollarının kırıldığı belirtildi. Yetkililer, “İskelenin çökmesiyle birlikte domino etkisi yaşandı ve insanlar birbirlerinin üstüne düştü. Dalgıçlar deniz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor ama ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı” açıklamasını yaptı.

kuratma-epa

Yetkililer termal kameralar ile mahsur kalmış insanların tespit edilip kurtarıldığını duyurdu. Yerel basında yer alan haberlerde ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İspanyol gazetesi Faro de Vigo, ahşap iskelenin konserin ilk şarkısı sırasında çöktüğünü açıkladı. Gazete, “Şarkıcı Rels B, performansı sırasında izleyicilere ‘zıplayın’ çağrısı yaptı. İnsanlar hep birlikte havaya sıçrayınca iskele dayanamadı. Olaya hemen müdahale edildi” yorumuyla yaşanan faciayı okuyucularına aktardı.

 

Son güncelleme: android-time 12:0413.08.2018
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