Köpek sandı bakın ne çıktı?

Çin'de yavru halde bulduğu hayvanı köpek sanarak evine alan adam, Asya kara ayısı olduğunu öğrendi.

Çin’in Lijiang kenti kırsalında yaşayan bir adam, 3 yıl önce ormanlık alanda bulduğu bir yavru hayvanı evine getirdi.

Köpek yavrusu olduğunu düşündüğü hayvanı besleyen Yang isimli adam, yavruya Han Han adını verdi.

Aradan 6 ay geçtiğinde yavru büyürken, Yang’ın babası oğluna bunun bir köpek değil Asya kara ayısı olduğunu söyledi.

Hayvanla arasında bir bağ kuran Yang ise ayıyı bırakmayarak ona bakmaya devam etti.

Nesli tükenme tehdidi altındaki türler arasında bulunan ayının fotoğrafları sosyal medyada paylaşılırken, yaban hayatı koruma ekipleri duruma el koydu.

Yang’ın yasa dışı ticaret amacı olmadığı anlaşılarak ceza verilmezken, Han Han bakım merkezine yerleştirildi.