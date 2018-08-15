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Köprü faciasında kan donduran iddia: Enkazdan yardım çığlıkları yükseliyor

İtalya'nın Cenova kentinde dün bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu en az 37 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı. Cenova Belediyesi iki günlük yas ilan ettiğini açıklarken, felaket bölgesinden bilgiler gelmeye de devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede enkaz altından yardım çığlıkları yükseldiği belirtiliyor.

Sozcu.com.tr
android-time 09:43 15 Ağustos 2018
Haberler Dünya
İtalya'nın Cenova kentinde dün bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu en az 37 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı. Cenova Belediyesi iki günlük yas ilan ettiğini açıklarken, felaket bölgesinden bilgiler gelmeye de devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede enkaz altından yardım çığlıkları yükseldiği belirtiliyor.

Cenova’da A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü, bölgenin yoğun yağış altında olduğu dün öğlen saatlerinde çöktü. 45 metre yüksekliğindeki köprü üzerinde bulunan onlarca araç enkaz altında kaldı.

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İtalyan İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre kazada şu ana dek 37 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Cenova emniyeti ise hastanede tedavi altındaki yaralılardan 15’inin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Köprünün çökmesiyle onlarca araç hurdaya dönüştü.

Köprünün çökmesiyle onlarca araç hurdaya dönüştü.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, günün ağarmasıyla birlikte facianın boyutu da gözler önüne serildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre enkaz altından ‘yardım isteyen insanların çığlıklarının duyulduğu ifade ediliyor.

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Öte yandan köprünün ayakta kalan kısımlarının da çökme ihtimaline karşı civardaki binalarda yaşayanlar tahliye edildi.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

 

Son güncelleme: android-time 11:1515.08.2018
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