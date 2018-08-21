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Köprü faciasının ardından şimdi de sel… Ölü sayısı artıyor

Köprü faciasıyla sarsılan İtalya şimdi de selle mücadele ediyor. Ülkenin güneyinde, şiddetli yağışların neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

android-time 10:56 21 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Köprü faciasının ardından şimdi de sel… Ölü sayısı artıyor
Köprü faciasıyla sarsılan İtalya şimdi de selle mücadele ediyor. Ülkenin güneyinde, şiddetli yağışların neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

ANSA haber ajansına göre, İtalya Sivil Savunma Kurumu, Calabria bölgesindeki yürüyüş alanlarıyla tanınan Raganello Milli Parkı’nda meydana gelen sel nedeniyle 11 kişinin öldüğünü, 5 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

İngiliz yayın kurumu BBC de felakette, aralarında 10 yaşında bir çocuğun da olduğu 18 kişinin kurtarıldığı, 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Arama kurtarma çalışmaları havadan da sürdürülüyor.

Arama kurtarma çalışmaları havadan da sürdürülüyor.

Selin meydana geldiği sırada birçok kişinin arazide yürüyüşte olduğu ve tam olarak kaç kişinin sele yakalandığı konusunda henüz net bir bilgi olmadığı kaydedildi. (AA)

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