Kore yarımadasında önemli gelişme

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore ve Güney Kore´ye ait iki heyetin 29 Mart´ta bir araya geleceğini duyurdu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore Barışçıl Yeniden Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son Gwon liderliğinde üç yetkiliden oluşan bir komite, 29 Mart´ta ateşkes köyü olarak da bilinen Panmunjom´da Güney Kore yetkilileriyle bir araya gelerek üst düzey görüşmeler gerçekleştirecekler.

Bakanlık açıklamasında konuyla ilgili, “Bu sabah Panmunjom´daki iletişim kanalları yoluyla Kuzey Kore´den Kore ile ilgili üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek için yaptığımız önerinin onayını aldık” denildi. (DHA)