Kore’de tarihi adım… Düşman kardeşlerin askerleri ilk kez bir araya geldi

Son aylarda karşılıklı adım ve jestlerle yumuşayan Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yapıcı bir adım daha atıldı... İki ülke arasındaki sınırda yer alan askeri gözlem noktaları ve tüneller imha edildi.

Kuzey ve Güney Kore arasında tarihi günler yaşanıyor… Sn aylarda iki ülke arasında yumuşayan ilişki bugün kritik bir toplantıyla zirve yaptı. İki ülke sınırında bulunan askeri gözlem noktaları, sığınak ve gizli tünellerin olduğu noktalarda imha çalışması gerçekleştirildi.

Sınırın her iki tarafında bulunan 11 askeri gözlem noktası, sığınak ve gizli tünellerin yıkım çalışmaları kontrol edildi. Her iki ülkeden yaklaşık 77 görevlinin katıldığı zirvede denetim yapıldı ve tespitlerde bulunuldu.

ASKERLER BİRBİRLERİNE SİGARA İKRAM ETTİ

Eylül ayında Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yıllar sonra bir raya gelmiş ve ilişkilerin normalleşmesine karar verilmişti. Bugün sınırda gerçekleşen denetimler sonrasında ilişkilerin daha da iyi olacağı aktarıldı.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, “Kuzey Kore ile verimli bir çalışma yaptık” dedi. Bölgeyi 65 yıldır ikiye bölen krizin ardından çözüm için en net adım olarak görülen bu hamle hakkında sözcü, “Geçmişte Kuzey ve Güney böyle bir hamle yapamazdı ve böyle iş birliği yapmak düşünülemezdi. İki ülke arasındaki atmosfer çok iyi. Hatta askerler sohbet etti ve birbirlerine sigara ikram etti” dedi.