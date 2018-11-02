Korkunç olay… Polis baskınında ortaya çıktı: Akademisyen evinde köle saklıyormuş

Polonya'dan İngiltere'ye gelen bir adamın ülkenin göbeğinde köle olarak tutulduğu ortaya çıktı... İhbar üzerine Southampton'daki 8.6 milyon TL'lik eve baskın yapan polisler, akademisyen bir çifte ait villada bir adam buldu. Adamın yıllardır zorla konutta tutulduğu açıklandı.

2018’in İngiltere’sinde gündem kölelik… Ülkenin güney kıyısındaki Hampshire’ın en büyük kenti olan Southampton, bölgenin ileri gelen ailelerinden birinin evinde köle bulunmasını konuşuyor. İngiliz basınında geniş yer alan bu olay, bugün manşetleri süslerken olayın detayları resmen kan donduruyor.

Bölgede yaşayanların, Pritpal Binning ve eşi Palvinder’a ait evde çok sayıda tadilat yapılması ve çiftin şüpheli davranışları üzerine polise haber vermesinin ardından, Leh adamın bir sağlık kuruluşuna giderek, “Beni yemek karşılığında çalıştırıyorlar, zorla burada tutuyorlar” demesi üzerine dün bir baskın düzenlendi. Çiftin 5 yatak odalı ve 8.6 milyon TL’lik evine düzenlenen baskında ise korkutucu bir gerçek ortaya çıktı.

Birçok ünlü futbolcunun yaşadığı mahalleye yapılan baskında polis adamın doğru söylediğini tespit etti. Evin müştemilatında ismi açıklanmayan 40’lı yaşlarındaki adamın bir şezlongta yattığı ve tuvaleti olmadan bir hapis hayatı yaşadığı belirlendi. 4 yılı aşkın bir süredir çiftin evinde kapalı tutulan adama battaniye bile verilmediği açıklandı. Güvenlik güçleri 56 ve 54 yaşlarındaki çifti gözaltına alırken kan donduran detaylar da ortaya çıktı.

Görgü tanıkları, Polonya’da doğan adamın komşularla konuşmaya çalıştığını fakat bu sırada ev sahibinin gelip bunu engellediğini açıklarken, Binning’in Southampton Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Bölümü’nde görevli olduğu aktarıldı. İsmini açıklamayan komşulardan biri, “Onlar 20 yılı aşkın bir süredir burada yaşıyordu. Böyle bir şeyin olmasından dolayı çok şaşkınım. Daha önce evin etrafında tanımadığım birini görmüştüm kocaman çöp kovası taşıyordu. Benim bahçıvanımla konuşmaya çalıştı fakat Pritpal onu engelledi. Ev çok değişti, eskiden böyle değildi ve hep tadilat yapıyorlardı” dedi.