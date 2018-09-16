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Korkunç ölüm… Genç kız bu kareden dakikalar sonra akıntıya kapıldı

Yeni Zelanda'nın Waikato Nehri'nde korkunç bir ölüm yaşandı... Arkadaşlarıyla nehirde yüzen genç kız, baraj kapaklarının açılmasıyla bir anda sular altında kaldı. Güçlükle kayaya çıksa da su seviyesinin yükselmesinin ardından akıntıya kapıldı. Genç kızın cansız bedeni nehrin uzak tarafında bulundu.

Sozcu.com.tr
android-time 10:45 16 Eylül 2018
Haberler Dünya
Korkunç ölüm… Genç kız bu kareden dakikalar sonra akıntıya kapıldı
Yeni Zelanda'nın Waikato Nehri'nde korkunç bir ölüm yaşandı... Arkadaşlarıyla nehirde yüzen genç kız, baraj kapaklarının açılmasıyla bir anda sular altında kaldı. Güçlükle kayaya çıksa da su seviyesinin yükselmesinin ardından akıntıya kapıldı. Genç kızın cansız bedeni nehrin uzak tarafında bulundu.

Doğal güzellikleri ve ekosistemiyle bilinen Yeni Zelanda’da korkunç bir olay yaşandı… Waikato Nehri’ne serinlemek için giden bir grup üniversite öğrencisi, şakalaşırken bir anda su seviyesi yükseldi. Rutin aralıklarla açılan bölgedeki baraj, tam da gençler eğlenirken açıldı. Başta bunun geçici bir durum olduğunu düşünen gençler eğlenmeye devam ederken kısa sürede akıntının hızlanması ve su seviyesinin yükselmesiyle panik oldu.

Genç kızın ölüm anının kayıtları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Genç kızın ölüm anının kayıtları kamuoyuyla paylaşılmadı.

Gruptaki iki erkek yüksekteki bir kayalığa çıkarken 4 kız arkadaş nehrin tam ortasındaki bir kayalıkta mahsur kaldı. Kızlar arasında fizyoterapi okuyan Rachael De Jong, bir anda akıntıya kapıldı. Deneyimli bir yüzücü olmasına rağmen dalgalarla mücadele eden 21 yaşındaki kız kısa sürede gözden kayboldu. Genç kızın cansız bedeni kısa süre sonra nehirden çıkarıldı.

dejong-facebook

De Jong’u tutmaya çalışan arkadaşı Gemma, “Kayanın üzerinde güvende olduğumuzu sanıyorduk ama su seviyesi aniden yükseldi ve akıntı hızlandı. Mchaela’yı tutmaya çalıştık ama başaramadık” dedi. Michaela’nın arkadaşlarından Rhys da, “Çamaşır makinesindeymiş gibiydik. Michaela’yı tutmaya çalıştım ama kaydı. Nefes almakta güçlük çektim ve o anda öleceğimi düşündüm” dedi.

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