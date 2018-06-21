Korkunç oyun Mavi Balina’nın yaratıcısı yakalandı

Dünya üzerinde binlerce insanı etkileyen ve yüzlerce insanın da intihar etmesine sebep olan Mavi Balina isimli oyunun yaratıcısı olduğu iddia edilen bir adam yakalandı. Rusya'da evine yapılan baskınla yakalanan Nikita Nearonov'un 22 yaşında olduğu ve korkunç oyunu geliştiren isimlerden biri olduğu aktarıldı.

Rus basını, özellikle çocuk ve gençleri şantaj yöntemiyle intihara sürükleyen Mavi Balina isimli oyunun arkasındaki ismin yakalandığını duyurdu. Yerel basında yer alan haberlerde oyunu geliştiren isimlerden olduğu iddia edilen Nikita Nearonov yakalandı. Sosyal medya üzerindeki oyunla gençleri intihara sürükleyen oyunun en az 10 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Nearonov’un suçlu bulunması durumunda 6 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi. Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, Nearonov’un çok zeki olduğunu söyledi. Yetkililer bir bilgisayar dahisi olarak tanımladıkları Nearonov’un ergenler hakkında, “Ölmeyi hak ediyorlar” yorumunu yaptığını söyledi.

Nearonov’un insanlarla internet üzerinden iletişime geçtiği belirtilirken daha sonra bu kişileri şantaja zorladığı aktarıldı. Nearonov’un varlıklı bir ailesi olduğu belirtilirken Rusya’nın başkenti Moskova’da finans analisti olduğu açıklandı.

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