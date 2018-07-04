Korkutan analiz: IŞİD geri dönüyor

İngiliz basınında yer alan analiz haberde, Suriye'de etkinliğini kaybeden terör örgütü IŞİD'in tekrar etkin hale gelmeye başladığına vurgu yapıldı.

Indepedent’ın savunma muhabiri Kim Sengupta, terör örgütü IŞİD’in Suriye’de tekrar güç kazanmaya başladığını ve saldırılara başladığını konu alan detaylı bir haber hazırladı.

Habere göre, son günlerde IŞİD’in Suriye’deki etkinliğini artırdığına yönelik gelişmeler sıklıkla yaşanmaya başladı. Rakka’daki bombalı saldırılar, farklı yerlerde rakip silahlı grupların savaşçılarının kaçırılmaları ve infaz edilmeleri ile yeni topraklar ele geçirip buralarda yeni üslerin kurulması bu gelişmeler arasında sayılıyor.

IŞİD’in hali hazırdaki terörist sayısının sekiz ile on bin arasında olduğunun düşünüldüğünü aktaran Independent, tamamen yenildiği düşünülen örgütün geri döndüğünü, bunun temel nedenininse sahada değişmekte olan dinamikler olduğunu belirtiyor.

‘Araçları ve silahlarıyla giden IŞİD’liler şimdi tekrar buradalar’

Yazıda, Suriye’de sahadaki değişimlere örnek olarak ABD Başkanı Trump’ın, ABD ordusunun Suriye’eki faaliyetlerini kısıtlama emri vermesi ve IŞİD’den geri alınan alanlarda kontrolü sağlayan Batı’nın müttefiki bazı grupların, vergi ve zorunlu askerlik politikalarına karşı yerel halk arasında artan memnuniyetsizlik gibi nedenler gösteriliyor.

Haberde, bölgede Amerikan askerlerinin azalmasıyla birlikte Fransız askerlerinin sayısının arttığı ancak Fransızların zamanların büyük bölümünü silahlı muhalif gruplar arasındaki iç çatışmaları durdurmaya çalışmakla geçirdiği de belirtiliyor.

Independent ayrıca, Beşar Esad’ın uluslararası destekçileri olan Rusya ile İran arasındaki ayrışma ve tartışmaların arttığını da yazıyor.

Gazeteye konuşan Sami Abdullah Abdo adlı bir silahlı muhalif grup üyesi, IŞİD’in bu yeni koşulları kullandığına vurgu yaparak,

“Batılı ülkeler bize sürekli olarak DAEŞ’in (IŞİD) nasıl yenildiğini, nasıl bittiğini, her şeyin nasıl sona erdiğini anlattılar. Ancak sahada olan bizler, durumun böyle olmadığını görebiliyoruz. IŞİD’lilerin birçoğu araçları ve silahlarıyla gittiler. Şimdi DAEŞ tekrar burada. Şartlar değişti ve bunu kullanıyorlar, iyi gidiyorlar ve güçlerini artırıyorlar” ifadelerini kullanıyor.