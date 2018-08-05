Korkutan olay: Çin’de asfalt yol çöktü araçlar döküldü

Çin'in Heilongjiang bölgesinde korkunç bir olay yaşandı... Asfalt yol bir anda çöktü ve seyir halindeki iki araç metrelerce aşağı düştü.

Olumsuz hava şartları yaşamı etkilemeye devam ediyor… Bunun son örneği de Çin’in Heilongjiang bölgesindeki Harbin’de meydana geldi. Harbin’in işlek caddelerinde seyreden iki araç asfaltın çökmesi sonucunda yerin dibine girdi.

Yetkililer olayla ilgili resmi açıklama yapmazken, altyapı yetersizliği ve aşırı sıcaklardan dolayı böyle bir olayın yaşanmış olabileceği tahmin ediliyor. Olay yerine gelen ekipler kurtarma çalışmalarına devam ederken, kazada ölen olmadığı açıklandı. Çok sayıda Çinli olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını izledi.

Araçlarda bulunan 3 kişi sıyrık almadan kazayı atlatırken, 8 metrekarelik alanda meydana gelen çökme ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.