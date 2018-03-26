Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kosava’da Sırp bürokrata gözaltı

Kosova’ya yasa dışı yollardan giren ve yetkili makamlardan izin talep etmeyen Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Şefi Marko Djuriç, Kosova polisi tarafından gözaltına alındı.

android-time 22:31 26 Mart 2018
Haberler Dünya
Kosava’da Sırp bürokrata gözaltı
Kosova’ya yasa dışı yollardan giren ve yetkili makamlardan izin talep etmeyen Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Şefi Marko Djuriç, Kosova polisi tarafından gözaltına alındı.

Gözaltı, Sırpların çoğunlukta olduğu Kuzey Mitroviça şehrinde gerçekleştirildi. Kosova'ya yasa dışı yollardan giren Djuriç ile birlikte Zeljko Joviç de gözaltına alındı. Kosova polisine bağlı özel harekat birimleri tarafından bir toplantı salonuna düzenlenen baskın sırasında Djuriç'in gözaltına alınmasının ardından Kuzey Mitroviça'nın karıştığı, şehir merkezinde siren ile silah seslerinin duyulduğu öğrenildi.

FOTO İHA

FOTO İHA

BAŞKENT PRİŞTİNE’YE GETİRİLDİ

Şehir merkezinde toplanan Kosovalı Sırplar, Kosova polisi aleyhine slogan attı. Sırplar, eylem düzenleyerek, Marko Djuriç'in gözaltına alınmasını protesto etti. Kosova Hükümeti'nin tüm uyarılarına rağmen ülkenin kuzeyine izinsiz giren Sırbistan'ın Kosova Ofisi Şefi Marko Djuriç özel tim tarafından tutuklanmasının ardından Priştine'ye getirildi. Yüksek güvenlik önlemleriyle Priştine'ye getirilen Djuriç, gözaltı merkezinde tutuldu. Hukuki prosedürlerin ardından Sırp yetkili Djuriç, sınır dışı edildi.

FOTO İHA

FOTO İHA

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER GERİLİYOR

Alınan bilgilere göre Djuriç, Kosova'ya dün gece giriş yaptı. Djuriç, Kuzey Mitroviça'da bir toplantı salonunda Sırp halkı temsilcilerine hitap ettiği sırada, Kosova polisi tarafından gözaltına alındı. Djuriç'in gözaltına alındığı sırada polisin göz yaşartıcı gaz kullandığı bildirildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, halkı itidale çağırırken, gözaltı olayının, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin daha da gerginleşmesine neden olacağı tahmin ediliyor. İHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar