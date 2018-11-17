Kosova’da trafik kazasında Türk büyükelçi yaralandı

Kosova'nın başkenti Priştine ile Gilan şehri arasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç dahil 7 kişi yaralandı.

Kazanın ardından yaralıların bulunduğu Kosova Üniversitesi Klinik Merkezini ziyaret eden Kosova İçişleri Bakanı Ekrem Mustafa, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç aracın karıştığı kazada 3 kişinin öldüğünü ve birisi ağır 7 kişinin yaralandığını ifade etti. Büyükelçi Kıvılcım’ın sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Mustafa, “Büyükelçinin durumu iyi. Sağ kolundan yaralandı. Kendisiyle iletişime geçtik. Biraz ağrısı var ancak genel olarak sağlık durumu iyi.” ifadelerini kullandı. Kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Mustafa, olayla ilgili

soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Devlet yetkililerinin mesajları

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazayı “büyük bir felaket” olarak nitelendirdi. Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaştığını belirten Thaçi, Büyükelçi Kılıç ve diğer yaralılara acil şifalar diledi.

Başbakan Ramush Haradinaj da kazadan duyduğu üzüntüyü ifade etti. Bu tür olayların acı verici anlar olduğunu vurgulayan Haradinaj, “Türkiye’nin büyükelçisi Kıvılcım Kılıç’ın yaralanmasından dolayı duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Büyükelçi ve diğer yaralılara acil şifalar diliyorum.” mesajını paylaştı.

Meclis Başkanı Kadri Veseli, kazada hayatını kaybedenlerin haberini üzüntüyle aldığını kaydetti. Yaşamını yitirenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileyen Veseli, hastanede ziyaret ettiği Büyükelçi Kılıç ve diğer yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, “Bu trafik kazasında Türkiye büyükelçisi Kıvılcım Kılıç’ın ve diğer vatandaşların yaralanmasından dolayı derin üzüntülerimi ifade ediyorum, kendilerine acil şifalar diliyorum.” ifadesini kullandı.

Altyapı Bakanı Pal Lekaj ise kazada ölenler için taziyelerini bildirerek, başta Büyükelçi Kılıç olmak üzere tüm yaralılara acil şifalar temenni etti.

PRİŞTİNE (AA)