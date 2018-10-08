Koşuya çıktı gözlerine inanamadı… Tarlanın ortasında böyle buldu

Hollanda'nın Utrecht kentinde sıra dışı bir olay yaşandı. Koşuya çıkan bir kişi sabah saatlerinde bir tarlanın ortasında kafes içindeki yavru aslanla karşılaştı. Aslanın yasa dışı hayvan ticaretiyle kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor.

Hollanda Devlet Televizyonu NOS’un haberine göre veteriner muayenesinden geçirilen aslan yavrusu, daha sonra ülkenin kuzeyindeki bir bakım merkezine götürüldü.

Hayvanı muayene eden veteriner Peter Klaver RTL Nieuws’a yaptığı açıklamada, olay yerine gittiğinde şoke olduğunu söyledi.

Klaver “Aslan ve kaplan bayıltmak için dünyanın dört bir yanına gittim ama hiç böyle bir şey yaşamadım” dedi.

Klaver aslanın bulunduğu kafesin pek sağlam olmadığını ve hayvanın istese çıkabileceğini anlatarak, “Ama sonunda aslanı bayıltmadan kafesiyle birlikte araca koymayı başardık” diye konuştu.

Polis ise “son dönemde aslan satın almış” ya da aslan yavrusu konusunda bilgisi olanların yardımcı olmasını talep etti.