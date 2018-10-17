Kral’a beklenmedik tepki: Tokalaşarak yardım olmuyor

İspanya Kralı Felipe'in sel felaketinde 12 kişinin hayatını kaybettiği Mallorca Adası'na ziyareti sırasında beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Gönüllü temizlik çalışmalarına katılan bir kişi Felipe'ye uzattığı süpürgenin geri çevrilmesi üzerine, "Kral bizimle tokalaşarak yardım etmiş olmuyor" dedi.

İspanya Kralı Felipe’nin sel felaketinden etkilenen Mallorca Adası’nı ziyareti sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Kral Felipe, temizlik çalışmalarına katılan gönüllüleri selamladığı sırada Oscar Tarela ismindeki bir genç elindeki süpürgeyi uzatarak Kral’ı temizleme çalışmalarına katılmaya davet etti. Kral Felipe ise daveti geri çevirerek gençle tokalaştıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Kral’a süpürge uzatan Tarela, o anı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Kral bizlere destek için geldiğini söyledi. Bu nedenle ona süpürgeyi uzattım, ama kabul etmedi” ifadelerini kullandı. “Kral bizimle tokalaşarak yardım etmiş olmuyor” diyen Tarela, “Ülkemi çok seviyorum ama krallığa sempati duymuyorum” ifadesini kullandı.

Nadal elini taşın altına koydu

İspanya’nın Mallorca Adası’nda şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde 12 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.

Sel felaketinin ardından Mallorca doğumlu dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal ise Kral’ın aksine ülkesinde yaşanan felakete kayıtsız kalamayarak temizlik çalışmalarına katılmış, büyük takdir toplamıştı. Başarılı tenisçi, tenis akademisinin kapısını felaketten etkilenenlere açmıştı.