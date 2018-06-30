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Kraliçe Elizabeth’in 92. yaşı için Ankara’da resepsiyon

Kraliçe II. Elizabeth'in 92. doğum günü İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Yavuz ALATAN
android-time 12:39 30 Haziran 2018
Haberler Dünya
Kraliçe Elizabeth’in 92. yaşı için Ankara’da resepsiyon
Kraliçe II. Elizabeth'in 92. doğum günü İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyonda, ülkede kadınların oy kullanma hakkını kazanmasının 100'ncü yılına vurgu yapıldı. Etkinlikte, Kraliçe II. Elizabeth’in Türkiye’ye yaptığı ziyaretleri yansıtan bir fotoğraf sergisi de açıldı.

Mehmet Şimşek resepsiyonda bir konuşma yaptı.

Mehmet Şimşek resepsiyonda bir konuşma yaptı.

Resepsiyona katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ile İngiltere ilişkilerinin çok güçlü olduğunu belirterek, “Yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan derin bir ilişkiye sahibiz. İlişkimizi daha da geliştirmek ve derinleştirmekte kararlıyız” dedi.

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kraliçe II. Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nda bir araya geldiğini hatırlatarak, “Türkiye ve Britanya devlet başkanlarının yapmış olduğu bu toplantı, ülkelerimiz arasındaki güçlü dostluğun çok açık bir göstergesiydi'' dedi.

Son güncelleme: android-time 13:0330.06.2018
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