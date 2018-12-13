Kraliçe’den iş ilanı: Yetiştirilmek üzere 108 bin TL’ye temizlikçi aranıyor

İngiltere kraliyet ailesi, sahibi oldukları saray ve kalelerde görev alacak temizlikçi için ilan verdi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, iki gün izinle çalışacak temizlikçi Londra'daki konutlarda ya da Windsor Kalesi'nde görev alacak. Yıllık yaklaşık 16.000 İngiliz Poundu (yaklaşık 108 bin TL) ücret alacak temizlikçinin Prens Harry ve Meghan Markle'la da çalışma ihtimali var.

İngiliz basını son günlerde yeni gelin Meghan Markle’ın kaprislerini ve kraliyet ailesi için çalışanlarla yaşadığı gerilimi konuşuyor… Birçok yardımcısını kovan ve sarayda çalışanlara resmen eziyet ettiği söylenen Meghan Markle’ın yaptıkları konuşulurken, Kraliçe Elizabeth bir iş ilanıyla temizlik görevlisi aradığını duyurdu.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetesi Mirror’da yer alan haberde, Kraliçe’nin Buckingham Sarayı’nda ve kraliyet ailesinin diğer mülklerinde çalışmak üzere temizlik görevlisi arayışında bulunduğu aktarıldı. Resmi olarak maaş ilan edilmese de Mayıs ayında benzer bir pozisyon için yıllık 16.000 İngiliz poundu teklif edildiğini hatırlatan Daily Mirror, “Yılda 33 gün izin hakkı olacak ve haftada 5 gün çalışılacak. Buna ek olarak emeklilik payının yüzde 15’i verilecek ve yemeği de saray karşılayacak. Fakat çalışanlar kraliyet ailesiyle gezmek zorunda” yorumunu yaptı.

DENEYİM ZORUNLU DEĞİL

Londra’da ya da Windsor Kalesi’nde çalışması beklenen temizlik görevlisi için hazırlanan ilanda, “Hizmet sektöründe kariyer yapmak isteyenler için kendilerini geliştirebilecekleri bir iş. Bizim profesyonel ekibimize katılarak temizlik ve bakım konusunda uzmanlaşabilirsiniz. Her zaman en üst standartları hedefleyerek işi öğrenebilir ve yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Misafirleri ağırlamak da dahil olmak üzere özel etkinliklerde de destek olacaksınız. Daha önce benzer iş deneyimleri varsa iyi olur fakat deneyim zorunlu değildir” ifadesi kullanıldı. İlanda işe başlayacak kişinin saraydaki konutta da kalabileceği ama bu durumda maaşında kesintiye gidilebileceği vurgulandı.

Başvuruların 1 Ocak tarihine kadar devam ettiği hatırlatılırken, Daily Mirror gazetesi işe başlayacak kişinin Windsor’dan ayrılma kararı alan Meghan Markle ve Prens Harry ile birlikte çalışma ihtimali olduğunu hatırlattı.