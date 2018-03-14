Kraliçe’nin aldığı ücret belli oldu: Eşinden daha az kazanıyor!

Netflix'in İngiliz Kraliyet Ailesi'ni anlatan dizisi The Crown'un başrolünde Kraliçe Elizabeth'i oynayan aktris Claire Foy'un, Kraliçe'nin eşi Prens Philip'i oynayan aktör Matt Smith'den daha düşük ücret aldığı ortaya çıktı.

Claire Foy’un oyunculuğuyla Altın Küre ödülü kazanmasına rağmen, dizinin yapımcıları farkın Smith’in daha önce rol aldığı Dr. Who dizisinde de yüksek ücret almasından kaynaklandığını söyledi.

BBC’nin haberine göre yapımcılar, dizinin üçüncü sezonunda Foy yerine Kraliçe Elizabeth’i oynayacak Olivia Colman için böyle bir fark olmayacağını ifade etti.

Foy’un başarılı performansına rağmen daha az kazanması, dizi ve sinema sektöründe cinsiyetler arası ücret eşitsizliğinin son örneği.

Bu yılın başında aktris Michelle Williams’ın aldığı ücretin de, All the Money in The World (Dünyanın Bütün Parası) filminde başrolü paylaştığı Mark Wahlberg’in aldığı ücretten çok daha az olduğu ortaya çıkmıştı.

Kraliyet Ailesi’nin 1950li ve 1960lı yıllarının anlatıldığı dizinin ilk iki sezonunda Kraliçe Elizabeth’i oynayan 33 yaşındaki Claire Foy daha önce BBC’nin Wolf Hall dizinde rol almıştı.

Foy’un The Crown’daki rolü için bölüm başına 40 bin dolar aldığı bildirildi.

Smith’e ne kadar ödendiği ise bilinmiyor.