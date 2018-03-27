Kral’ın saati rekor fiyata satıldı

Mısır Kralı Faruk'un bir dönem kullandığı Patek Philippe marka saat dün gerçekleşen açık artırma ile rekor fiyata satıldı. Patek Philippe marka saat tam 912.500 dolara alıcı buldu.

Dubai’de de şubesi bulunan Christie’s müzayede evi, dün tarihi bir ana takıklık etti. Mısır Kralı Faruk’a ait olan Patek Philippe marka bir saat rekor fiyata alıcı buldu. 1944 yılında üretilen ve üzerinde eski Mısır kraliyet ailesinin armasının olduğu saat beklentilerin üzerine çıktı.

Müzayede evi “En fazla 800.000 dolara alıcı bulur” diye not ettiği saat 912.500 dolara satıldı. Christie’s Dubai’de saat alanında uzmanlaşan Bob Xue, “Bu saatin 750.000 doların üstüne çıkmasına şaşırtmadım. Bu saat Orta Doğu’da bir rekor kırdı” ifadesini kullandı. Saati kimin satın aldığına dair bir açıklama yapılmadı.

1944 yılında üretilen Patek Philippe 1518 model saat sonsuz takvim ve kronograf özelliklerine sahip. İsviçre’nin ünlü saat markası tarafından geliştirilen model sadece 281 adet üretildi. 1952’de devrilmeden önce Kral Faruk, aralarında Patek Philippe ve Vacheron Constantin de olmak üzere birçok markadan saat topluyordu.