Kraliyet ailesi Başbakan May’i çağırmadı

19 Mayıs'ta yapılması planlanan Meghan Markle ve Prens Harry'nin düğünü öncesinde İngiliz basını davet krizi yaşandığını ortaya çıkardı. Kraliyet sarayına yakın kaynaklar, İngiltere Başbakanı Theresa May'in düğüne çağrılmayacağını iddia etti.

İngiltere’de nefesler tutuldu ve heyecanla Prens Harry ile Meghan Markle’ın düğünü bekleniyor… Gelinlik, davet ve seremoni İngiliz basınının gündeminde düşmezken bugün şaşırtıcı bir haber geldi. İngiliz hükümetine yakın kaynaklar, İngiltere Başbakanı Theresa May’in davetli listesinde yer almadığını açıkladı.

İddiaya göre düğüne davet edilenlerin evlenen çiftle doğrudan bağlantısı ve hukuku olması kuralı getirildi. Prens Harry’nin sözcüsü, “Prens Harry ile Meghan Markle’ın düğününde hem İngiliz hem de uluslararası siyasi liderlerin davet edilmesine lüzum görülmedi. Konuyla ilgili olarak İngiliz hükümetiyle temas halindeyiz” açıklamasını yaptı.

Hükümet yetkilileri, Windsor’daki St. George’s Şapeli’nde evlenecek çiftin mekan küçük olduğu için bu kararı aldığını iddia etti. 2011’de evlenen Prens William ve Kate Middleton daha büyük olan Westminster Abbey’de evlenmişti.