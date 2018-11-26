Kraliyet ailesinde çatlak: Çocuğumuzu akvaryumda yetiştirmeyeceğiz

İngiliz kamuoyunun gündeminde kraliyet ailesinde yaşanan gerilim var... Bu yıl evlenen Harry ile Meghan'ın Kensington Sarayı'ndan ayrılma kararının detayları ortaya çıktı. Harry ile Meghan'ın William ve Kate'ten uzaklaşmak istediği kulislerde konuşulurken Daily Mail'e konuşan kaynaklar, "Harry çocuğunun bir akvaryumda yaşamasını istemiyor" yorumunu yaptı.

İngiliz kraliyet ailesinde taşlar yerinden oynuyor… Mayıs ayında Prens Harry ile evlenerek kraliyet ailesine giren Meghan Markle’ın giyimi ve açıklamalarının sık sık Kraliçe Elizabeth’i rahatsız ettiği konuşuluyordu. Hafta sonu ise çok şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle, Kensington Sarayı’ndan ayrılma kararı aldı.

Bu ayrılığın ardından yerel basın kardeşler ve gelinler arasındaki bir çekişmenin olduğunu iddia ederken İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail ayrılığın gerçek sebebini açıkladı. Kraliyet ailesine yakın kaynaklar açıklamalarda bulunurken, “Kate ile Meghan’ın anlaşamadığı bir gerçekti. Üstelik William da kardeşinin boşanmış ABD’li bir oyuncuyla evlenmesine sıcak bakmıyordu. Bunlara ek olarak çiftin çocuk beklediklerini açıklamasının ardından Frogmore’a gitmeleri kaçınılmazdı” yorumunu yaptı.

Daily Mail’e konuşan kaynaklar William’ın sürekli olarak çevresine, “Meghan ne isterse onu yapın” diye uyarılarda bulunduğunu ve çiftin bir diktatör gibi davrandığını iddia ederken William’ın çocuğunu Kensington Sarayı’nda yetiştirmek istemediği öne sürüldü. Kaynaklar, “William, çocuklarını bu akvaryumda Japon balığı gibi yetiştirmek istemediğini ve buradan ayrılmak istediğini söyledi” dedi.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Kraliyet ailesi daha önce de böyle bir gerilime tanık olmuştu… İngiliz kraliyetinde tahta oturan fakat ABD’li oyuncu Wallis Simpson ile evlenmek için bu hakkından feragat eden 8. Edward ve kardeşi 6. George’un arası açılmıştı. Yaşanan gerilim sonrasında 8. Edward saraydan taşınma kararı alarak tahtı 6. George’a bırakmıştı.