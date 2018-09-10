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Kraliyet ailesinin mücevherleri çalındı

Suudi Arabistan kraliyet ailesinden bir prensesin Paris'te lüks bir otelde 800 bin avro değerindeki mücevherinin çalındığı ortaya çıktı.

android-time 19:09 10 Eylül 2018
Haberler Dünya
Kraliyet ailesinin mücevherleri çalındı
Suudi Arabistan kraliyet ailesinden bir prensesin Paris'te lüks bir otelde 800 bin avro değerindeki mücevherinin çalındığı ortaya çıktı.

France Bleu’de yer alan habere göre, hırsızlık olayı cuma günü yaşandı. Haberde, başkent Paris’in Vendome Meydanı’nda bulunan lüks bir otelde konaklayan ismi açıklanmayan prensesin, 800 bin avro değerindeki mücevherinin çalındığını fark ettiği ve suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Mücevherin kasa gibi korumalı bir yerde muhafaza edilmediği bilgisine yer verilen haberde, odada herhangi bir kapının zorlanması gibi izlere rastlanmadığı da aktarıldı.

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Aynı otelde bulunan mücevher mağazasında bu yılın ocak ayında gerçekleşen baltalı soygunda 4 milyon avro değerinde takı çalınmıştı. Maskeli 5 kişinin yaptığı soygundan kısa süre sonra hırsızlardan üçü yakalanmıştı. AA

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