Kraliyet ailesinin bu karesi ülkeyi karıştırdı… Saygısızlık yapma Meghan!

İngiliz kraliyet ailesinin en yeni üyesi Meghan Markle, İngiliz basınının gündeminde... Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan'ın önceki gün katıldığı bir etkinlikte Kraliçe'nin yanında verdiği poz, "Saygısızlık ediyor" tartışmalarının alevlenmesine sebep oldu.

İngiltere’de kraliyet ailesi üzerine tartışmalar dinmek bilmiyor… Geçen ay masal gibi bir düğünle Prens Harry ile evlenen ünlü oyuncu Meghan Markle’ın kraliyet ailesinin geleneklerine uymadığı ve Kraliçe Elizabeth’e saygısızlık yaptığı iddiası ortaya atıldı.

Bu iddianın merkezinde ise kraliyet ailesinin Buckingham Sarayı’nda çekilmiş bir fotoğrafı. Buckingham Sarayı’nda düzenlenen bir davette aile fotoğrafı çekilirken Harry ile birlikte Kraliçe’nin yanında oturan Meghan’ın büyük bir saygısızlık yaptığı ortaya çıktı.

Kraliçe’nin yanında otururken bacak bacak üstüne atan Meghan’ın böylelikle kraliçeye yönelik saygısızlıkta bulunduğu ifade edilirken, “Kate Middleton gibi, ‘Düşes duruşu’ yapmalıydı” diyen pekçok İngiliz sosyal medyada genç oyuncuyu eleştirdi. Öte yandan Meghan’ın hayranları genç oyuncuya destek verirken, “Bunda bir saygısızlık yok” yorumlarını yaptı.