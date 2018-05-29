Kraliyet çifti balayı için en sıkıcı yeri seçti

Geçtiğimiz hafta Dünya'nın gözü önünde evlenerek gündeme oturan Prens Harry ve oyuncu Meghan Markle'ın balayı için nereye gideceği ortaya çıktı. ABD merkezli magazin sitesi TMZ, Sussexare Dük ve Düşesi'nin Kanada'ya gideceği iddiasını ortaya attı.

19 Mayıs’ta İngiltere’nin başkenti Londra’da evlenen Sussexare Dükü Harry ve Sussexare DÜşesi Meghan’ın nerede balayına gideceği ortaya çıktı. ABD’nin önde gelen magazin platformlarından TMZ, kraliyet çiftinin Kanada’nın Alberta bölgesindeki Fairmont Jasper Lodge’ta tatile gideceğini yazdı.

36 yaşındaki Meghan Markle ile 33 yaşındaki Harry’nin dağın eteklerindeki lüks bir yerde tatilini geçireceği belirtildi. Aynı tatil beldesi daha önce de kraliyet ailesi tarafından kullanılmıştı. Öyle ki “Royal Retreat” (Kraliyet Tatili) olarak adlandırılan otelde, daha önce Kral 6. George ve Kraliçe Elizabeth 1939 yılında, Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip ise 2005 yılında kalmıştı.

Çiftin ne zaman Kanada’ya tatile gideceğine dair bir açıklama yapılmadı.