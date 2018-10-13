Kraliyet düğününde inanılmaz gaf: Ne güzel göğüsler

İngiltere'de dün gündem Prenses Eugenie'nin düğünü olurken, töreni canlı yayınlayan BBC büyük bir gafa imza attı. Sunucunun gelinliği övmek istediği sırada, otomatik altyazı sistemi Prenses Eugenie'nin göğüslerinden bahsettiği yazıyı ekrana yansıttı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in torunu ve tahtın 9 numaralı varisi Prenses Eugenie ile nişanlısı Jack Brooksbank, dün Windsor Şatosu’nda düzenlenen bir törenle evlendi.

Düğünü canlı yayımlayan BBC’nin otomatik altyazı sistemi, sunucunun “Ne güzel gelinlik” sözlerini yanlış anlayınca Prenses Eugenie’nin nikahın kıyıldığı St George Kilisesi’ne gelişinde, ekranda ‘Ne güzel göğüsler, ona tam olarak uyuyor’ yazısı belirdi.

Ses tanıma sistemi, sunucunun gelinlik için kullandığı “dress” sözcüğünü, göğüs anlamına gelen “breast” sözcüğüyle karıştırdı. O anlar televizyon başındakilerin dikkatinden kaçmazken, saniyelik anın görüntüsünü alanlar sosyal medyada paylaşarak BBC’nin sistem dolayısıyla yaptığı gafla dalga geçti.

Prens Harry ile Meghan Markle’ın 19 Mayıs’ta evlendiği kilisede yapılan törene Kraliçe ve diğer Kraliyet ailesi üyeleriyle aralarında çok sayıda ünlünün de bulunduğu 850 kişi davet edildi. Töreni halktan 1250 davetli izledi.

Düğünün güvenlik hariç tüm masraflarını ailelerin karşıladığı belirtildi.

Ancak düğündeki güvenlik önlemlerinin 2 milyon sterline (15 milyon TL) mal olduğu belirtiliyor.

Monarşi karşıtı Republic (Cumhuriyet) adlı grup, Prenses Eugenie’in kamu görevi yapmadığını belirterek güvenlik harcamalarını da ailelerin karşılaması çağrısını yaptı.