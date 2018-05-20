Kraliyet düğününde kriz çıkaran kare

Dünya, hala Prens Harry ile oyuncu Meghan Markle'ın düğününü konuşurken, İngiliz basını ilginç bir detayı kamuoyuyla paylaştı. İngiltere'nin çok satan gazetelerinden Daily Mail, St. George Şapeli'nde gerçeklene düğün töreni sırasında yabancı konuklara en iyi koltukların ayrıldığını fakat David Beckham ve Elton John gibi isimlerin arka sıralarda kendilerine yer bulduğunu yazdı.

Yılın düğünü dün büyük bir seremoni eşliğinde tamamlandı. İngiliz kraliyet ailesinin haşarı çocuğu Prens Harry bir süredir birlikte olduğu oyuncu Meghan Markle ile gösterişli bir törenle evlendi. Törene İngiltere’den ve Dünya’nın farklı ülkelerinden gelen saygın konuklar davet edilirken İngiliz basını ilginç bir detayı ortaya çıkardı.

İngiltere’nin çok satan gazetelerinden Daily Mail, kraliyet ailesinin yabancı misafirlere ayrımcılık yaptığını iddia etti. Gazete, kraliyet ailesi üyeleri, akrabalar ve Harry’nin arkadaşlarının St. George Şapeli’nde gerçekleşen törende en iyi koltuklara sahip olduğunu ve bu sayede töreni yakından izleme fırsatı bulduklarını yazdı.

Daily Mail, buna karşılık Victoria-David Beckham çifti ile birlikte müzisyen Elton John ve komedyen James Corden gibi İngilizlerin ise arka sıralarda şapelin girişinde oturabildiklerini fotoğraflarla gözler önüne serdi.

Öte yandan Prens Harry’nin arkadaşları olan Oprah Winfrey, George Clooney ve eşi Amal Clooney ile birlikte tenis yıldızı Serena Williams’ın törenin gerçekleştiği bölümde en iyi koltuklarda oturduğu gözlendi.