Kremlin’den İran açıklaması: Kötü sonuçlar kaçınılmaz

Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, İran Nükleer Anlaşması’nın değiştirilmesi halinde doğacak kötü sonuçların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, İran Nükleer Anlaşması’nda değişiklik yapılması halinde doğabilecek kötü sonuçların kaçınılmaz olduğunu söyledi. Peskov, “ABD Başkanı Trump’ın Alman şansölyesi Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve diğer devlet başkanlarıyla olan yakın temaslarını biliyorsunuz. Başkanın bu değerli statükoyu sürdürmek için tek gerçek dayanak olarak Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nı (JCPOA) koruma ihtiyacını hedef alma konusundaki ısrarlı çizgisini biliyorsunuz. Ayrıca, Rus tarafının bu anlaşmayı dağıtmayı amaçlayan her türlü eylemin kaçınılmaz felaketleri hakkındaki konumunu da iyi biliyorsunuz” dedi.

Anlaşmayı değiştirmenin oluşturacağı muhtemel kötü sonuçlardan bahseden Peskov, “İran nükleer dosyası ve nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda ilgili taraflar arasında çok kırılgan ancak yeri doldurulamaz bir anlaşma sistemi olması nedeniyle bu şekilde karakterize edildi” dedi. Peskov, İran Nükleer Anlaşması konusunda olumsuz bir karar alması halinde, ABD’nin davranışlarının izleneceğini belirtti.

Trump, İran nükleer anlaşmasını tarihin en kötü anlaşmalarından biri olarak tekrar tekrar eleştirmişti. 30 Ocak’ta Donald Trump, Kongre’den “korkunç İran nükleer anlaşması” konusundaki kusurları ele almasını istemiş, daha sonra ise İran'ın anlaşma ruhunu ihlal ettiği gerekçesiyle Tahran’ı suçlayarak nükleer anlaşmayı yeniden onaylamayı reddetmişti.