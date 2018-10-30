Son dakika haberleri | Rusların sabrı taştı! “Uçağı vurabiliriz”

Rusya Suriye'deki Rus hava üssü Hmeymim'e saldırı girişiminde bulunan insansız hava araçlarının (İHA) ABD'ye ait Poseidon-8 tipi keşif uçağı tarafından yönlendirildiğini ve benzer bir saldırı girişiminde bulunulması durumunda ABD uçağının vurulabileceğini açıkladı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, “ABD uçağının koordine ettiği İHA’larla yapılan saldırı hakkındaki açıklamalar, askeri düzeyde yürütülen süreçlerle pekiştirildi. Bunun, (olası yeni saldırı durumunda) söz konusu hava aracını vurma ve imha etme konusunda ahlaki bir hak verdiğini ihtimal dışında bırakmıyorum” dedi.

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“ETİK DEĞİL İHLAL OLUŞTURUYOR”

Sputnik’te yer alan habere göre, ABD’nin kumanda sistemine kabul edilemez bir şekilde teknik müdahalede bulunmasının şaşkınlık verici olduğunun altını çizen Şamanov, “Profesyonellerin dilinden konuşmak gerekirse bu, kabul edilemez bir şey. Zira kumanda sisteminde yaşanacak herhangi bir arıza, öngörülemeyecek sonuçlara yol açabilir. Bu, etik değil ve yasalar açısından bir ihlal oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, 25 Ekim’deki açıklamasında, Suriye’nin Lazkiye kenti yakınlarındaki hava üssü Hmeymim’e saldırı girişiminde bulunan insansız hava araçlarının, buraya, ABD’nin Poseidon-8 tipi keşif uçağı tarafından yönlendirildiklerini söylemişti.

Fomin, “13 İHA ortak düzen içinde hareket edip yine ortak bir komuta merkezi tarafından yönetiliyorlardı. Bunlar olurken Amerikan keşif uçağı Poseidon-8 Akdeniz’de devriye geziyordu” demişti.

Rus savunma yetkilileri, militanların Hmeymim üssüne ocak başında 13 İHA’nın yardımıyla bir saldırı gerçekleştirmeye çalıştığını duyurmuştu.