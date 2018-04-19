Küba’da Castro dönemi resmen sona erdi

Küba parlamentosu, dün aday gösterilen 1960 doğumlu Miguel Diaz – Canel’in seçildiğini resmen duyurdu. 1960 doğumlu Diaz-Canel 2013'ten bu yana devlet başkanı yardımcısı olarak görev yapıyordu. Elektronik mühendisi olan Canel 2003'ten beri Komünist Partisi Politbüro üyesi ve 2009-2012 yılları arasında Yüksek Eğitim Bakanı olarak görev yaptı.

Raul Castro'nun biyografisini yazan Hal Klepak, gündelik siyaseti yeni başkanın yürüteceğini, ancak ABD ile sorunlar, dış politika, ekonomi politikaları gibi önemli konularda son sözü Castro'nun söyleyeceğini ifade ediyor. Guardian'a konuşan Komünist Partisi üyesi siyasi analist, yeni devlet başkanı Diaz-Canel'in izleyeceği politikalarda önemli bir değişiklik beklenmediğini belirtiyor.

Diaz-Canel'den, sosyal politikalardan taviz vermeden piyasa ekonomisi reformlarını hayata geçirmesi bekleniyor. Devrimden sonra doğan Diaz-Canel ayrıca sivil kökenli ilk başkan olacak.