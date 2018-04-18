Küba’da Castro dönemi resmen sona eriyor

Küba'da 1959'daki devrimden beri devam eden Castro hakimiyeti bugün sona eriyor. Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun yerine gelecek aday olarak Miguel Diaz Canel gösterildi.

Küba’da tarihi bir gün yaşanıyor. 1959’dan beri devam eden Castro liderliği sona eriyor. Fidel Castro’nun ardından göreve gelen Raul Castro’nun yerini alacak aday isim belli oldu. Reuters’ın son dakika haberinde Castro’nun yerine Miguel Diaz Canel’in aday gösterildiği açıklandı. Bugün içerisinde yapılacak oylamanın ardından Perşembe günü resmi olarak Küba’nın yeni devlet başkanı belli olacak. Bu tür seçimlerde tek aday genellikle oy birliğiyle seçiliyor. Dolayısıyla uzmanlar, Canel’in seçilmesine kesin gözüyle bakıyor.