Küba’da facia: Yolcu uçağı düştü, en az 100 ölü…

Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı Jose Marti Havalimanı'ndan 104 yolcusuyla birlikte havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Küba Komünist Partisi'nin resmi gazetesi Granma en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AFP muhabirinin aktardıklarına göre kaza bölgesinde incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, çok sayıda can kaybı olduğunu söylerken, “Çok talihsiz bir uçak kazası meydana geldi. Gelen haberler pek içaçıcı değil. Görünüşe bakılırsa çok fazla can kaybı var” açıklamasını yaptı.

Görgü tanıkları uçak düştükten sonra patlama sesi duyduklarını ve bölgeden dumanların yükseldiğini söyledi.

Radyo Habana Cuba’nın haberine göre devlete ait Cubana de Aviacion Havayolları uçağı başkent Havana’dan ülkenin doğusundaki Holguin’e uçmak için havalanmıştı.

Uçak Havana ile Boyeros arasındaki otoyolun üzerindeyken düştü.