Kulaklardaki bu gizemli deliğin oluşma sebebi…

Bazı insanların kulaklarının üzerinde küçük bir delik olduğunu görmüşsünüzdür. Peki bunun sebebinin ne olduğunu hiç düşündünüz mü?

Dünya genelinde çok küçük yüzdeye sahip bir grup insan, kulaklarının hemen üzerinde küçük bir delikle doğuyor.

‘Preauricular sinus’ olarak adlandırılan bu durum doğumsal bir kusur olarak biliniyor.

Kusur olarak tabir edilse de vücuda herhangi bir faydası ya da zararı tespit edilebilmiş değil.

Neil Shubin adlı evrim bilimcinin teorisine göre bu delikler su canlılarındaki solungaçların evrim geçirmiş hali.

ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi verilerine göre delikler ilk olarak 1864'te görülmüş. Genel olarak tek kulakta görülse de iki deliğe sahip insanlara da rastlanıyor.