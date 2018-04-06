Küstah Yunan Bakan’a Çipras ayarı

Son dönemde Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilimde Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un bardağı taşıran açıklamalarına karşı Başbakan Çipras'ın müdahale edeceği belirtiliyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, son dönemde Türkiye ile gerilimi tırmandıran açıklamalar yapan Savunma Bakanı Panos Kammenos’la görüşerek açıklamalarına dikkat etmesini söyleyeceği öne sürüldü. Yunan gazetelerinden Ekathimerini’de yer alan haberde, Kammenos’un provokatif ifadeler içeren gereksiz çıkışlarının Yunan hükümetini zor durumda bıraktığı belirtiliyor.

Çipras’ın yanı sıra meclisteki diğer partilerin de bu durumdan rahatsız olduğu aktarılan haberde, özellikle muhalefetin Kammenos’u ‘yangına benzin dökmekle’ suçladığı ifade ediliyor. Çipras’ın Savunma Bakanı’yla görüşeceği, gereksiz çıkışlardan kaçınması ve kullandığı üsluba dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulunması bekleniyor.

Kammenos geçtiğimiz günlerde İkarya Adası’ndaki tatbikat sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye sınırı ile bazı adalara ekstra asker göndereceğini söylemiş, bu rakamın da 7.000 olacağını açıklamıştı. Kammenos, “Eğer bizim topraklarımızın tek bir santimine girme cesaretleri varsa, biz Yunanlar birleşip onları ezeriz” diyerek küstahça provokasyonlara devam etmişti.

Gazeteye konuşan Yunan yetkililer de konuyla ilgili olarak, “Biz iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmeye çalışırken bu tarz söylemlere gerek yok” ifadelerini kullandı.

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