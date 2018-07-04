Küstahlığın böylesi görülmedi: Türkiye bu işe karışmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD'li Senatör Lindsey Graham açıklamalarda bulundu. Reuters'a konuşan Graham, "Eğer Suriye'deki iç savaşa dahil olursa bir bataklıkta kendini bulur" dedi.

Suriye’de yıllardır bitmek bilmeyen iç savaştan en çok etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye’ye karşı ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham akıl almaz açıklamalarda bulundu. Graham, bugün Reuters muhabirine konuştu ve Türkiye’nin bölgedeki duruma müdahale etmemesi gerektiği konusunda açıklamalar yaptı.

Terör örgütü PKK’nın uzantıları PYD/YPG’yi destekleyen ABD’nin senatörü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşme hakkında da konuştu. Graham, “Suriye’de ABD’nin varlığının iyi olduğunu ve ABD askerlerinin ayrılmasının iyi olmadığını söyledim” dedi. Graham, Türk askeri varlığının artması durumunda Türkiye’nin kendini bir bataklık içerisinde bulacağını da iddia etti.

