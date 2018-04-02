Lavrov: Batı ülkeleri çocuk oyunu oynuyor

Rusya ve İngiltere arasında başlayan ve kısa sürede büyüyen casus krizinin ardından bugün Moskova'dan açıklama geldi. Aralarında Çekya, Almanya, ABD ve Ukrayna'nın da olduğu yaklaşık 20 ülkenin Rus diplomatlarını sınır dışı etmesinin ardından Rus Dışişleri Bakanı Lavrov açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, eski bir Rus casusu ve kızının zehirlenmesi üzerine Batılı ülkelerle başlayan kavganın nereye varacağının Rusya’ya bağlı olmadığını söyledi.

Basın bilgilendirme toplantısında konuşan Lavrov, soğuk savaş dönemlerinde bile bazı kuralların geçerli olduğunu ancak İngiltere ile ABD’nin artık tüm kuralları göz ardı ederek çocuk oyunu oynadıklarını belirtti. Rusya, eski ikili ajan Sergei Skripal ve kızı Yulia’nın İngiltere’nin Salisbury kentinde 4 Mart günü uğradıkları zehirli gaz saldırısından sorumlu olduğu iddialarını reddediyor.

Lavrov, batılı ülkelerin çocuk oyunu oynadığını söyledi.