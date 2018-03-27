Lavrov hedef gösterdi: Şantaj yapıyorlar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Özbekistan'a yaptığı ziyarette, AB ülkeleri ve ABD'nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararını değerlendirdi. Lavrov, ABD için sert ifadeler kullandı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Lavrov, sınır dışı kararlarından özellikle Washington’ı sorumlu tutu. Lavrov, “Ne zaman bu veya şu ülkeden bir ya da iki diplomat sınır dışı edilse, kulaklarımıza özürler fısıldanırken, biliyoruz ki bu çok büyük bir baskının, çok büyük bir şantajın sonucu. Maalesef bu Washington’ın uluslararası alanda kullandığı ana araç haline geldi” dedi.

Lavrov, “Pek çok kez modern dünyada, modern Avrupa’da sadece birkaç bağımsız ülke kaldığını vurguladığımızda haklı olduğumuz sonucunu görmezden gelmek zor” ifadelerini de kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı, Rus lider Putin’in misilleme için bir dizi seçeneği gözden geçireceğini söyledi.