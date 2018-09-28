Lavrov’dan flaş İdlib açıklaması: Tahliye başladı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan İdlib'le ilgili açıklama geldi. Lavrov, Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasının uygulandığını, militanların ve ağır silahların tampon bölgeden tahliyesinin başladığını söyledi.

İki hafta önce Rusya'nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen Suriye görüşmeleri sonrasında şiddeti bitirmek için bir karar alınmıştı. İki ülkeye ait silahlı kuvvetler tarafından denetlenecek silahlardan arındırılmış bir tampon bölge oluşturulması öngörülüyordu. Suriye ordusuyla silahlı grupların karşı karşıya olduğu bölgede iki taraf arasında 15-20 kilometre genişliğinde oluşturulacak bu tampon bölgenin 15 Ekim'e kadar oluşturulmasına karar verildi.

TAHLİYELER BAŞLADI

Bu anlaşmanın ardından Rusya’dan önemli bir açıklama geldi. Sputnik’in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında, “İki gün önce biz burada İran ve Türkiye dışişleri bakanlarıyla görüştük ve bu anlaşmanın uygulandığını tespit ettik. Bu silahsız bölgeden militanlar ve ağır silahlar tahliye ediliyor” dedi.

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