Leeds’ten kalkıp İzmir’e gelmişti… İngiltere bu ameliyatı konuşuyor

İngiliz basını kalçasından estetik operasyon olmak üzere Türkiye'ye gelen ancak ameliyat sırasında hayatını kaybeden kadını konuşuyor. Kadının ailesi ve basın, olayda kliniğin ihmali olup olmadığını sorguluyor.

İngiltere’nin Leeds kentinde yaşayan Leah Cambridge, kalçasına estetik operasyon yaptırmak için İzmir’deki bir kliniği seçti. Sevgilisiyle birlikte Türkiye’ye gelen üç çocuk annesi Cambridge, ameliyat sırasında hayatını kaybetti.

Cambridge’in sevgilisi Scott Franks olay sonrası büyük şok yaşadı. İngiliz basınına konuşan Franks, “İki gün önce dünyanın en mutlu adamıydım. Şu an mahvolmuş durumdayım ve bu sadece başlangıç. Hayatım altüst oldu. Bu keşke kötü bir rüya olsa” dedi.

Ameliyat sırasında neyin yanlış gittiğini ve ölüm sebebini net olarak öğrenemediklerini belirten Franks, Cambridge’in cenazesini ülkesine götürmek için çabaladıklarını söyledi.

İngiliz basını kliniğin 3 bin sterline ‘İngiltere standartlarında’ hizmet verdiğini iddia ettiğini yazarken, TV yıldızları Lauren Goodger, Amber Dowding ve Chloe Ferry’nin de aynı klinikte estetik operasyonlar geçirdiğini ifade etti.