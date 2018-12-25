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Libya’da bakanlığa intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Libya'nın başkenti Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr
android-time 12:23
Haberler Dünya
Libya’da bakanlığa intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Libya'nın başkenti Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü IŞİD militanları olduğu tahmin edilen silahlı bir grup bakanlık binasına girerek
çevreye ateş açtı. Silahlı kişiler daha sonra üstlerinde bulunan patlayıcıları infilak ettirdi.

Saldırıda 1 kişinin ölüğü, 1 kişinin ise ağır yaralandığı aktarıldı. Saldırının gerçekleştiği sırada Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale’nin binada olmadığı, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ülkenin batısındaki Zaviye kentine bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

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Son güncelleme: android-time 13:2225.12.2018
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