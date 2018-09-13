Lokantada iğrenç görüntü… Hamile kadının çorbasının içinden çıktı!

Çin'de hamile bir kadın bölgede oldukça popüler olan bir lokantada hayatının şokunu yaşadı. İsmi açıklanmayan hamile kadın Xiabu Xiabu isimli lokantadan çorba siparişi verdi. Kadın çorbasını içerken bir anda tanımlayamadığı bir cisim fark etti... Geleneksel çubuklarla cismi çıkaran kadın, tanımlayamadığı cismin ölü bir fare olduğunu anlayınca ortalık karıştı. Şirketin değeri 190 milyon dolar düştü.

Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerinden Çin’de mide bulandıran bir olay yaşandı… Çin’de bir hayli popüler olan Xiabu Xiabu isimli lokantaya giden hamile bir kadın çorba siparişi verdi. Ailesiyle birlikte gittiği lokantada çorbasını içen kadın sebzelerin arasında tanımlayamadığı bir cisim fark etti. Durumdan şüphelenince, Çin’de geleneksel olarak kullanılan çubuklarla o cismi çıkardı.

Çorbanın yarısını içen kadın cismi masaya koyunca iğrenç gerçek ortaya çıktı… Çorbanın içinde ölü bir fare yüzüyordu. Shandong bölgesinde bulunan lokantada yaşananların ardından soruşturma başlatılırken, aileye yaklaşık 729 dolar tazminat önerildi. Fakat aile bu parayı kabul etmedi ve fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Genç kadının eşi, hemen hastaneye gittiklerini açıklarken, “Bebeğin sağlık durumundan dolayı çok endişeliydik. Başka insanların da bu durumu yaşamaması için sosyal medyada durumu paylaştık” ifadesini kullandı.

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran fotoğrafın ardından şirketin hisse değeri rekor bir düşüş yaşadı. Şirketin değerinin 190 milyon dolar düştüğü ifade edilirken, şirket başta iddiaları yalanlamaya çalıştı. Şirket tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, “Herhangi bir hijyen sorunu yaşanmamıştır” mesaj kısa bir süre sonra kaldırıldı.