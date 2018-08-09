Lombok Adası’nda yine şiddetli deprem

Geçen hafta yaşadığı 6.9 büyüklüğündeki depremle tarihinin en zor günlerini yaşayan Lombok Adası'nda bugün yeni bir deprem yaşandı. 6.2 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre birçok binanın yıkıldığı açıklandı.

Endonezya’nın doğusunda bulunan Lombok Adası'nı 6.2 şiddetinde yeni bir deprem daha vurdu. Deprem nedeniyle halkın panik içinde binaları terkettiği, bölgedeki birçok binanın yıkıldığı haberleri geliyor.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Lombok Adası'nın 6 kilometre kuzeybatısında kaydedilen depremin yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı. Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmazken, tsunami uyarası da yapılmadı. Metro TV kanalında deprem anına ilişkin yer alan görüntülerde insanların panik içinde koşuştuğu görülüyor.

Öte yandan, Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, pazar günü aynı bölgedeki 7 büyüklüğündeki depremin ardından tahliye edilen 156 binden fazla kişiden binlercesine özellikle içme suyu ve gıda gibi temel ihtiyaç yardımlarının henüz ulaşmadığını belirtti. Nugroho, tüm birimler ile yoğun bir şekilde yardım ulaştırma çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederken, yerel yetkililer de zarar gören yolların, uzak bölgelerdeki depremzedelere yardım çalışmalarının ulaştırılmasını güçleştirdiğini bildirdi. Bölgede zarar gören evlerinden ayrılan ya da tahliye edilenler arasından binlerce kişinin de barınma sorunu yaşadığı belirtiliyor.

Pazar günü meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde ise ölenlerin sayısı artıyor, ancak ölü sayısına ilişkin farklı kaynaklardan farklı sayılar bildiriliyor. Devlete bağlı Antara haber ajansına göre ölü sayısı 347’ye yükseldi. Hükümet kaynakları ise ölü sayısını 381 olarak duyurdu. Askeri kaynaklar ya da arama-kurtarma faaliyeti yürüten kuruluşlar tarafından 226 ile 381 arasında değişen rakamlar duyuruluyor.