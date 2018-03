Londra-Moskova’da hattında gerilim: Sınır dışı edilecek

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, eski Rus ajanı Sergey Skripal´in Birleşik Krallık topraklarında zehirlendiği iddialarına tepki olarak 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu. Rusya'dan yanıt gecikmedi.

Rusya ve İngiltere arasında geçen hafta başlayan gerilim bugün patlama noktasına geldi. Rusya’nın İngiltere’de yaşayan eski Rus ajanı Sergey Skripal’ı zehirlediği iddiasının ortaya atılmasının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May bugün açıklamalarda bulundu.

May, yaptığı açıklamada Rusya’nın nasıl Birleşik Krallık topraklarında sinir gazı kullanıldığına dair verilen sürede açıklama yapmadığını vurgulayarak, tehlikeye ilişkin kanıt olması durumunda Rusya’ya bağlı varlıkları dondurabileceğini söyledi. May, 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu.

İngiltere’de emekli kenti olarak bilinen Salisbury’de 4 Mart’ta 66 yaşındaki Sergei Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulia, bir bankta baygın halde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. May, baba-kızın Novichok isimli bir kimyasal saldırıya maruz kaldığını açıkladı. May, Rusya’nın saldırı hakkında detay vermesini isterken, “Rusya, Salisbury’deki İngiliz vatandaşlarının hayatlarını tehdit etmeyi durdurmalı” dedi. Theresa May, Rusya’da yapılacak Dünya Kupası ile ilgili olarak da katılımlarının sınırlı olabileceğini ifade etti.May’in açıklamalarının ardından Rusya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya, May’in iddialarını yalanlarken, “Bizim yaşanan olaylarla ilgili bir bağlantımız yok. İngiltere, aldığı kararların sonuçlarına hazır olmalı” ifadesini kullandı.

Rus siyasetçi Vladimir Dzhabarov, RIA haber ajansına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rus parlamentosunun uluslararası ilişkiler komitesinde başkan yardımcısı olarak görev alan Dzhabarov, “Moskova, 23’ten fazla İngiliz diplomatı sınır dışı edebilir” dedi.