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Londra’da sıcak gelişme… Rus diplomatlar gidiyor

Eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızının zehirlenerek öldürülmesinin ardından Moskova-Londra hattında yaşanan gerilimde sıcak bir gelişme yaşandı. Reuters'ın haberinde iki otobüs dolusu diplomat çocuklarıyla birlikte Londra'daki Rusya Büyükelçiliği'ne giriş yaptı.

Sozcu.com.tr
android-time 13:08 20 Mart 2018
Haberler Dünya
Londra’da sıcak gelişme… Rus diplomatlar gidiyor
Eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızının zehirlenerek öldürülmesinin ardından Moskova-Londra hattında yaşanan gerilimde sıcak bir gelişme yaşandı. Reuters'ın haberinde iki otobüs dolusu diplomat çocuklarıyla birlikte Londra'daki Rusya Büyükelçiliği'ne giriş yaptı.

İngiltere ile Rusya arasındaki ajan krizi büyüyor. İngiltere’nin emekli kasabası olarak bilinen Salisbury’de eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal’in zehirlenerek öldürülmesi sonrasında Londra, Rus yönetimini suçlamıştı.

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İngiltere’nin ölümlerden ve bölgedeki vatandaşların güvenliğinden endişe ettiği ve bu sebeple Rusya’yı sorumlu tuttuğu gelişmenin ardından Moskova yönetimi, iddiaları “Zeminsiz ve gerçek dışı” olarak tanımlamıştı.

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Bu gelişmenin ardından İngiltere Başbakanı Theresa May geçen hafta 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurmuş ve Rusya’dan da buna misilleme geleceğinin sinyali verilmişti.

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Bugün Londra sokaklarında sıcak bir gelişme yaşandı. Reuters’ın özel haberinde, Londra’daki Rusya Büyükelçiliği’ne 2 adet diplomatik plakaya sahip otobüs geldi. Otobüs içerisinde diplomatlarla birlikte aileleri ve evcil hayvanları da bulunuyordu.

Reuters'ın haberinde, Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Alexander Yakovenko'nun 23 diplomat için bir resepsiyon düzenlediği belirtildi.

Reuters’ın haberinde, Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Alexander Yakovenko’nun 23 diplomat için bir resepsiyon düzenlediği belirtildi.

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Son güncelleme: android-time 13:3320.03.2018
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