Lübnan’da Nehar gazetesi boş sayfalarla çıktı

Lübnan'da 4 Ağustos 1933'ten beri yayımlanan Nehar gazetesi, ülkedeki ekonomik ve siyasi duruma dikkat çekmek amacıyla bugünkü sayısının sayfalarını boş bıraktı.

1933’te kurulan ve Lübnan’ın en eski gazetesi olan An Nahar’ın bugünkü sayısı ülkede şaşkınlık yarattı. Lübnanlılar gazete almak için büfelere gittiklerinde gazetenin birinci sayfasının yanı sıra diğer sayfalarının da tamamen boş olarak basıldığını fark etti. Gazete sabah bir açıklama yapmadığı için Lübnanlılar proestonun nedenini ilk başta anlayamadı.

‘SİZİN MAZERETLERİNİZİ VE YİNELENEN BOŞ SÖZLERİNİZİ YAZMAKTAN YORULDUK’

Sputnik’teki habere göre; Gazetenin Genel Yayın Müdürü Nayla el Tueni Beyrut’ta yaptığı basın toplantısında protestonun nedenini açıkladı. El Tueni “İnsanlar yoruldu. En Nahar da sizin mazeretlerinizi ve yinelenen boş sözlerinizi yazmaktan yoruldu” dedi.

Gazetenin bugünkü boş baskıyla herkesin dikkatini çekmesi ve krizlere karşı bir uyarı olması temennisinde bulunan el Tueni, “Lübnan’da çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Nehar gazetesinin beyaz sayfaları ise ülkenin içinden geçtiği felakete dikkat çeken çeşitli duygularımızı ifade ediyor” diye konuştu. Bu ülkenin gelecek nesillerinin nelerle karşılaşacaklarını bilemediklerine vurgu yapan el Tueni, beyaz sayfalarla umutların tükenmediğinin altını çizdiklerini söyledi. Gazetenin kapanacağına dair iddiaları yalanlayan el Tueni, ülkedeki krizlere rağmen Nehar gazetesinin basımının süreceğini kaydetti.

Lübnan’da 5 aydır süren uğraşlara rağmen Başbakan Saad Hariri yeni hükümeti kuramadı. Bu durumun da ülkeye yapılması beklenen 11 milyar dolarlık yardım paketini riske attığı belirtiliyor.