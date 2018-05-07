Lübnan’da sandıktan Şii Hizbullah çıktı

Lübnan'da dokuz yıldan beri dün yapılan ilk parlamento seçimlerinde İran destekli Şii Hizbullah hareketi ve siyasi müttefiklerinin meclisteki üyeliklerin yarıdan fazlasını almış olabileceği bildiriliyor.

Siyasetçilere ve medyaya göre kesin sonuçlar bu durumu doğrularsa, Hizbullah siyaseten güçlenecek ve bu silahlı hareketi destekleyen partiler ve siyasetçiler mecliste basit çoğunluğu ele geçirebilecek. Lübnan’da Hizbullah’ın güçlenmesi İran’ın, Irak ve Suriye üzerinden Lübnan’a kadar sahip olduğu bölgesel üstünlüğünün yükselişini gösteriyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre Batılı ülkelerin desteklediği Başbakan Saad el Hariri de sandalye kaybına uğramış olsa da, meclisteki Sünni bloğun en güçlü temsilcisi olarak yeni hükümeti kuracak isim olabilir. Lübnan’da mezhebe dayalı iktidar paylaşımı sistemine göre Başbakanın Sünni olması gerekiyor. Yeni hükümetin, eskisinde olduğu gibi büyük partilerin hepsinden üye alması bekleniyor.

Hariri’nin başkanı olduğu ve Suudi Arabistan’dan destek alan Hizbullah karşıtı ittifak, 2009 seçiminde meclis çoğunluğunu kazanmıştı. Seçimlerde uygulanan yeni seçim yasası uyarınca, nispi temsil sistemiyle yapılan oylama sonundaki kesin sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. Hizbullah karşıtı Lübnan Güçleri adlı Hıristiyan partisi sekiz milletvekilliğini 15’e çıkararak seçimden en kârlı çıkan parti oldu.

SEÇİME KATILIM DÜŞTÜ

Hizbullah ve resmi bağlantısı olan grupların 128 üyeli mecliste en az 67 üyelik kazandıkları tahmin ediliyor. Meclis Başkanı Nebih Berri’nin lideri olduğu Şii Amal hareketi, Cumhurbaşkanı Michel Aoun’un yönetimindeki Hıristiyan Özgür Yurtsever Hareketi ve diğer bazı destekçi gruplar, Hizbullah’ın silahlı gücünü Lübnan için bir güvence olarak görüyorlar.

Dokuz yıl önceki son genel seçimlerde yüzde 54 olan katılma oranının bu kez yüzde 49.2’de kaldığı açıklandı. Lübnan seçimlerinin ardından 12 Mayıs’ta Irak’ta yapılacak genel seçimler de, İran’ın bölgedeki etkinliğinin sınırlarını gösterecek. Irak’ta yeni başbakanın, üç İran yanlısı Şii liderden birisi olması bekleniyor.