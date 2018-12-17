Macaristan karıştı: Siyasetçiler devlet TV’sinden yaka paça atıldı

Macaristan'da hafta sonu alevlenen hükümet karşıtı gösteriler devam ederken bugün sıcak bir gelişme yaşandı... Başbakan Viktor Orban karşıtı siyasetçiler devlet televizyonunda bir bildiri okumak isteyince ortalık karıştı. İki muhalif siyasetçi yaka paça devlet binasından atıldı.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de aşırı sağcı Başbakan Victor Orban ve sağcı partisi Fidesz’e karşı gösteriler devam ediyor…

Orban’ın kanun ve düzenlemelerini protesto eden yaklaşık 10 bin kişi hafta sonu ellerinde pankartlarla sokaklara çıkarken bugün de iki siyasetçinin yaka paça kovulduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Bağımsız vekiller Bernadett Szel ve Akos Hadhazy, devlet televizyonunda bir bildiri yayınlamak için binaya girdiklerinde güvenlik görevlileriyle arbede yaşandı. Videoyu Szel kişisel hesabından paylaşırken, Hadhazy’nin hafif yaralandığı açıklandı. Binada diğer siyasetçilerin de bulunduğunu ve kişilerin protestoya devam ettiği açıklanırken pazar günü 10.000’i aşkın gösterici, “Mutlu Noeller Sayın Başbakan” mitingi düzenlemişti.

Göstericiler Orban’ın politikalarını ve yakın zamanda sunulan yeni iş yasalarını protesto ediyordu. Orban’n aşırı sağcı partisi Fidesz, gösterileri düzenleyenlerin suçlu olduğunu açıklamış ve bu gösterilerin arkasında Macar asıllı ABD’li milyarder George Soros’un olduğunu duyurmuştu.