Macron açıkladı: ‘Kullanılan kimyasal silah klor gazı içeriyor’

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye hükümetinin klorür gazı kullandığını açıkladı. Macron kimysal saldırıda kullanılan malzemenin ve gerekli diğer bilgilerin netlik kazanmasının ardından Suriye'ye düzenlenecek hava saldırısına Fransa'nın da katılabileceği mesajını verdi

Fransız basınından edinilen bilgilere göre; Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan, “Geçtiğimiz hafta, yaklaşık 10 gün kadar önce Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen klor gazı saldırısı hakkında kanıtlar toplamaya başladık. Bütün deliller netleşince bu saldırıya yanıt vermek için harekete geçeceğiz” açıklaması geldi.

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SURİYE’NİN KİMYASAL SİLAH KULLANMA KAPASİTESİNİ YOK ETMEK İSTİYOR

Macron ayrıca “Bu konu hakkında doğru ve işlevsel bir karar verebilmemiz için bilim insanlarımız bütün hafta boyunca çalıştılar.” dedi. Basına yansıyan haberlere göre Macron Suriye’nin kimyasal silah kullanım kapasitesini yok etmek istiyor.

Macron, “Kimyasal saldırıya cevap verilecek mi?” sorusuna daha önce yaptığı açıklamada “Bu kararı almadan önce bütün bilgileri teyit ettirmeliyiz” diyerek cevap vermişti.

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ABD’YE KATILMASI BEKLENİYOR

Macron’un açıklamalarının ardından, Suriye’ye saldırı geçkleştirmek için ABD ve İngiltere ile birlikte hareket etmesi bekleniyor.