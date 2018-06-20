Macron çıldırdı: Bana Manu diyemezsin!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Fransa Cumhurbaşkanı General Charles De Gaulle’ün Alman işgaline karşı direniş çağrısının 78. yıl dönümü nedeniyle yapılan bir etkinlikte, kendisine “Ne haber Manu?” diye seslenen genci azarladı.

Fransızcada Emmanuel isminin kısaltması olarak kullanılan ‘Manu' lakabına sinirlenen Macron, herkesin içinde gence dönerek, “Bana ‘Sayın Cumhurbaşkanı' ya da ‘Efendim' diyeceksin” diye konuştu.

Macron ile gencin arasındaki diyalog şu şekilde gerçekleşti:

Genç: Ne haber Manu?

Macron: Hayır, bunu diyemezsin, hayır, hayır, hayır, hayır.

Genç: Özür dilerim Sayın Cumhurbaşkanı.

Macron: Resmi bir törendesin, nasıl davranılması gerekiyorsa öyle davranacaksın. Başka zaman saçmalayabilirsin ama bugün Marseillaise'i anma günü, o halde bana ‘Sayın Cumhurbaşkanı' veya ‘Efendim' diyeceksin. Tamam mı? Ayrıca işlerini doğru sırayla yap. Devrim yapmak istediğin gün, önce diplomanı al, sonra kendine bakmaya başla, tamam mı? İşte o zaman başkalarına ders vermeye başlarsın.

MACRON TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI



Hızını alamayan Fransa Cumhurbaşkanı, o anın videosunu eleştirel ifadelerle resmi Twitter hesabından şu şekilde paylaştı:

“Cumhuriyet'te saygı en düşük seviyede; özellikle 18 Haziran'da, özellikle Kurtuluş'un gazilerinin olduğu bir yerde. Ancak bu sizi gergin konuşmalar yapmaktan alıkoymuyor, sonuna kadar izleyin”.

HALK İKİYE BÖLÜNDÜ

Yaşanan diyalog, Fransız basınında geniş yer buldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Macron'u haklı bulurken, çoğu kişiden Macron'a tepki geldi. Genç ile görüşen Fransız gazeteci Camille Crosnier, Twitter hesabından Macron'u ve Elysee Sarayı'nı etiketleyerek, “Merhaba. Genci okulda ziyaret ettim. Herkes onunla dalga geçtiği için kötü durumda olduğunu biliyor muydunuz? Evine döndü, kimseyle görüşmek istemiyor ve okulun ceza vereceğinden korkuyor. İyi günler” diye yazdı.